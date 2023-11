Powstaje drugi sezon hitu Netfliksa. Kiedy premiera?

Drugi sezon "Wednesday": kiedy ruszą zdjęcia?

Jak podaje portal "Deadline", zdjęcia do drugiej części serii mają rozpocząć się w kwietniu przyszłego roku. Tym razem lokacje nie zostały wybrane w Rumunii, jak miało to miejsce w pierwszym sezonie. Akcja w całości rozgrywać się będzie w Irlandii, co prawdopodobnie jest związane z kwestiami logistycznymi.