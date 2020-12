Potwierdziła odejście. Socha zmieniła zdanie i dostała słoną podwyżkę

Jej koleżanka z planu, potwierdza jednak to o czym pisał tabloid. Jedna z jego gwiazd myślała o odejściu z produkcji.

– Różne myśli kłębiły mi się w głowie. Ale świadomość, że serial cieszy się taką popularnością, a my jesteśmy wyjątkowo zgranym teamem, skutecznie mnie od takich decyzji powstrzymywał – wyznała.

Według informacji "Super Expressu" aktorki nie są jednak tak przywiązane do serialu, jak deklarują, a do zmiany decyzji o odejściu przekonały je pieniądze. Według informatorów gazety do tej pory mogły liczyć na 150 tys. zł za sezon produkcji, teraz miały dostać podwyżkę wynoszącą 25 tys. zł.