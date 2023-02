Polskie show podbiło Netfliksa. Znamy wyniki oglądalności

Po olbrzymich sukcesach randkowych formatów takich jak "Love is blind", "Ultimatum" czy "Too hot to handle" Netflix zainwestował w pierwszą tego typu produkcję w Polsce. 24 stycznia na platformie pojawił się show "Love Never Lies", w którym sześć par przetestowało prawdomówność swoich partnerów. Emocji nie brakowało, zwłaszcza gdy co i rusz na jaw wychodziły kolejne kłamstwa.