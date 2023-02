"Love Never Lies". Przykre, co Wiktoria usłyszała w finale

W pierwszej polskiej edycji "Love Never Lies", cytując bohaterów, były dymy. Niektóre pary przyszły do programu, by naprawić swoje związki (jak np. Lilia i Andrzej), inni, by się przetestować (jak Bernadetta i Dominik), niektórzy też byli tak pewni swojej relacji (jak Janek i Wiktoria), że szli po wygraną. Już w pierwszym odcinku wyszły na jaw pierwsze, bardzo niewygodne sekrety. O zdradach i przekraczaniu ustalonych granic.