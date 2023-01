Wiktoria z "Love Never Lies" przeszła wielką metamorfozę. Tak kiedyś wyglądała

O co chodzi w "Love Never Lies"? To program z udziałem sześciu par, które spędziły kilka dni na greckiej wyspie w luksusowych warunkach. Wszystko byłoby bajecznie pięknie, gdyby nie to, że podczas tego pobytu ich uczucie, lojalność i prawdomówność zostały poddane bardzo wnikliwemu badaniu. Specjalny wykrywacz kłamstw badał reakcje uczestników na zadawane im pytania. A nie są to błahe sprawy...