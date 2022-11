Polski hit Netfliksa. Co z wynagrodzeniem dla aktorów?

"Wielka Woda" w reżyserii Jana Holoubka przerosła najśmielsze oczekiwania nawet twórców. Jeszcze przed premierą Holoubek mówił w jednym z wywiadów, że najbardziej boi się o to, czy historia "zażre", czy nie będzie nuda - szczególnie dla zagranicznych widzów, którzy nie mają pojęcia o tym, jakie były realia życia w Polsce w 1997 r., gdy doszło do tzw. powodzi tysiąclecia we Wrocławiu i na okolicznych terenach. "Wielka Woda" po kilku dniach wyświetlania na Netfliksie stała się hitem nie tylko w Polsce, ale i za granicą. 6 października stała się na platformie streamingowej Netfliksa czwartym najpopularniejszym serialem na świecie. Potem już tylko poprawiała swój wynik.