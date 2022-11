Polski akcent w "The Crown". Tego Netflix nie wyjaśnił

Co on, głuchy jest? Gdzie on się tak rozgląda? - tymi polskimi słowami rozpoczyna się drugi odcinek nowego sezonu "The Crown". Wielu widzów może być skonsternowanych sceną z udziałem księcia Filipa i polskiej dziennikarki. Zwłaszcza, że twórcy Netfliksa nie wyjaśnili okoliczności tego wywiadu. Tymczasem można się tu dopatrzyć nawiązania do dawnej wizyty księcia Filipa w Polsce.