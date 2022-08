Polsat udostępnił w sieci głośny skecz Neo-Nówki. Zwlekali z tym prawie tydzień

- Polsat od lat stara się unikać politycznych deklaracji, więc emisja tak odważnego skeczu wywołała na Ostrobramskiej niemałe poruszenie. Stacja oficjalnie pozycjonuje się gdzieś "pośrodku" medialnego dyskursu, ale niektórzy zarzucają naszym dziennikarzom zbytnią pobłażliwość w stosunku do polityki partii rządzącej. Być może więc wpuszczenie takich żartów na antenę to próba pokazania, że też potrafimy dopiec PiS-owi i wytknąć jego działaczom błędy. Wielu pracowników przyznaje, że to mocna rzecz, ale w prywatnych rozmowach nie kryją swojego entuzjazmu, że doszło do jego emisji - zdradził informator serwisu.