Polsat SuperHit Festiwal. To był jej wieczór. Nikt nie był w stanie tego przebić

Po nieco przydługiej przerwie reklamowej na scenę wkroczyła Kayah w efektownej, wzorzystej kreacji. Najpierw wykonała utwór "Ramię w ramię", później "Po co". Na koniec poleciał stary, dobry i uwielbiany przez Polaków szlagier artystki, czyli "Prawy do lewego". Przy tej ostatniej piosence tłum oszalał. Przed kolejnym utworem, który wokalistka zaśpiewała z Igorem Herbutem, zachęciła publiczność do wspierania Fundacji Polsat.