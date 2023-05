"Pokolenia wolności" z udziałem gwiazd estrady. Wyjątkowy koncert w symboliczną rocznicę

Motywem przewodnim koncertu, który zainauguruje trzydniowe obchody Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku (trwającego od 2 do 4 czerwca) jest wolność. Usłyszymy kultowe piosenki czasu transformacji - lat 80. i 90. w nowych wykonaniach. Wiele z tych utworów jak "Po co wolność", "Chcemy być sobą", "Nie pytaj o Polskę", "Dorosłe dzieci" czy "Przeżyj to sam" zyskało miano hymnów swojego pokolenia.