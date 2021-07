Polsat pracuje nad reality-show "Życie na wsi". Ruszają castingi do programu

Według informacji portalu Wirtualne Media, Polsat kupił prawa do szwedzkiego formatu "The Farm", którego lokalne edycje powstały niemal na całym świecie m.in. w Algierii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Grecji, Francji czy Włoszech. Program, który w Polsce byłby emitowany pod nazwą "Życie na wsi", ma być nowością wiosennej ramówki. Ruszyły właśnie poszukiwania uczestników, a nagrania są zaplanowane na początek jesieni. Jak czytamy na stronach branżowego portalu, produkcja szuka od 14 do 25 osób w wieku między 20 a 55 lat.