"One night squad". Nowe reality-show z celebrytami na Zanzibarze

"One night squad" to program, w którym celebryci pokażą się w zupełnie nowym świetle. Wśród uczestników zobaczymy najbarwniejszych bohaterów reality show. Będą to między innymi bohaterowie "Top Model" (Michał Baryza), "Hotelu Paradise" (Beata Postek, Łukasz Karpiński, Ania Adamczyk) i "Big Brothera" (Madzia Wójcik), gorące nazwiska z "Love Island" (Ada Śledź, Mikołaj Jędruszczak) oraz kultowe twarze "Warsaw Shore" (Daniel "Stifler" Zduńczyk, Piotr "Pedro" Polak, Anastasiya Yandaltsava). Program poprowadzi dziennikarka Aleksandra Sworowska.