Magda Wójcik z "Big Brothera" o komentarzach fanów: "Nigdy nie miałam styczności z botoksem"

Kilka dni temu Magda Wójcik pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", ale odmieniona i doroślejsza. W oczy rzucił się mocny makijaż, sztuczne rzęsy i odważnie podkreślone oczy. Fani natychmiastowo skomentowali wygląd celebrytki.

Magda Wójcik to zwyciężczyni pierwszej edycji nowego "Big Brothera". Choć ten sezon dawno przeszedł do historii, to Magda wciąż bywa zapraszana do popularnych programów w roli eksperta. Dziewczyna chwali się znajomością makijażowych trendów i nie boi się eksperymentować na własnej twarzy.