Mikołaj z "Love Island" pozuje w samym ręczniku. "Tę fotkę wrzucam typowo prowokacyjnie"

"W tym roku skończę 28 lat i zadałem sobie pytanie - jak nie teraz, to kiedy? Kiedy będę miał tyle czasu, siły, motywacji, wytrwałości i determinacji do osiągnięcia wymarzonego celu? Mój prywatny projekt pt. Metamorfoza sylwetki idzie pełną parą. (...) Tę fotkę wrzucam typowo prowokacyjnie, aby część z Was zainteresowała się postem i dotrwała w czytaniu opisu chociaż do tego miejsca. Zdjęcie zostało wykonane 12 kg temu. Na szczęście jestem tu solidnie opalony więc i tak nie wygląda to jakoś źle. Nie martwcie się, nie jestem ani gruby ani otłuszczony. Jestem aktualnie na tzw. masie i jeszcze chwilę na niej pobędę" - napisał.