Ania z "Love Island" zmieniła kolor włosów. Fani podzieleni

Anna Burska to jedna z finalistek 3. edycji "Love Island". Dziewczyna zapadła widzom w pamięć nie tylko dlatego, że w programie była od pierwszego do ostatniego odcinka. Mieszkanka Wyspy Miłości była rekordzistką, jeśli chodzi o liczbę związków, które zawarła przed kamerami. Jakby tego było mało, kilkukrotnie łączyła się w parę z tym samym uczestnikiem. Żaden z wybieranych partnerów nie spełniał jednak jej oczekiwań. Gdy jednak na kilka odcinków przed finałem poznała Cezarego Mroczkowskiego, była pewna, że właśnie spotkała księcia z bajki. Choć wielu widzów nie uwierzyło w tę miłość, Ania nieustannie udowadnia w mediach społecznościowych, że jej uczucie do Czarka jest szczere i prawdziwe.