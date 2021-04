Ania z "Love island" jest bezrobotna. Zdradziła, jakie ma teraz plany

Zakończyła się trzecia edycja "Love island. Wyspa miłości". Chwilę po opuszczeniu willi uczestnicy show stali się nowymi gwiazdami internetu. Fani śledzą każdy ich ruch w mediach społecznościowych i chcą dowiedzieć się, jak układa się życie uczestników po programie. Nic dziwnego. Duże zainteresowanie budzi Ania i Cezary, którzy - choć dotarli razem do ostatniego odcinka - byli parą z najkrótszym stażem. Ania i Czarek upewniają wszystkich, że są razem. 29-latka przyjechała z rodzinnych Żor do Warszawy, by utrzymywać relację z partnerem, a przy okazji nacieszyć się zainteresowaniem wokół jej osoby.