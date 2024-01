Polsat News Polityka wystartował. "Nie ma co liczyć na tak wielką oglądalność"

Na pewno przez jakiś czas popularnością będą się jeszcze cieszyły obrady Sejmu. Posiedzenia komisji śledczych? Może też, ale to już całą pewnością nie jest ten poziom zainteresowania, jakim cieszyły się te pierwsze słynne komisje sprzed 20 lat, np. ta badająca sprawę Rywina. Nie ma co liczyć na tak wielką oglądalność. Nie wiadomo, co przyniosą kolejne dni, a wszystko wskazuje na to, że temperatura nie będzie spadała. Nowa władza zapowiadała, że będzie skrupulatnie rozliczać poprzednią i to robi. Trzeba przyznać, że się nie cacka, a to sprawia, że jest co oglądać. A jeśli sprawy skomplikują się jeszcze bardziej? Jeśli dojdzie do rozwiązania parlamentu? Wtedy naprawdę będzie co oglądać.