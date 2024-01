Kabareciarz nabija się z Wąsika i prezydenta Dudy. "Komisja do spraw zbadania katastrofy autobusu miejskiego"

- Dzień dobry, chciałem wam powiedzieć, że ja dzisiaj na znak solidarności mam wąsik. Chciałem zaapelować do was, należy utworzyć komisję do spraw zbadania katastrofy autobusu miejskiego, który się zepsuł niby wczoraj pod Belwederem, jak akurat pan prezydent chciał jechać, ratować Wąsika. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Wąsikami. Proponuję głosować - kto chce, żeby komisja śledcza była, daje łapkę, a kto chce, żeby nie była, to daje uśmieszek, byle z wąsikiem. Miłego dnia, pozdrawiam i dziękuję - mówił satyryk w nagraniu opublikowanym na Instagramie.