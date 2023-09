Polsat "cenzuruje" kabaret przez wulgaryzmy? "Dawno nie słyszałem większej bzdury i hipokryzji"

Powiem szczerze i otwarcie: żyjemy głównie z naszych koncertów biletowanych. Nie jesteśmy zależni od prezydentów, burmistrzów i prezesów firm czy tej albo innej telewizji. Nawet jeśli wszystkie stacje nagle zaczną się bać emitować skecze, wsiądziemy do samochodu i ruszymy w Polskę. Jestem bardzo szczęśliwy, że mamy wierną publiczność, która wspiera nas niezmiennie od lat i dzięki której możemy w swoich skeczach mówić to, co myślimy. To w ogóle słabe, że w demokratycznym państwie prawa, gdzie wolność słowa jest zapisana w konstytucji, musimy podejmować taką dyskusję… No ale jak twierdzi nasza świętokrzyska jedynka "konstytucja to tylko taka książeczka". Nie wykluczam, że może staniemy kiedyś przed próbą jakiegoś szantażu: ale mamy na to żelazną zasadę zaczerpniętą z filmów sensacyjnych: z terrorystami się nie negocjuje.