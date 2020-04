Półfinał "Dance, Dance, Dance". Anna Mucha pokłóciła się z Anną Karczmarczyk

Za nami ostatnie taneczne występy uczestników drugiej edycji "Dance, Dance, Dance" przed wielkim finałem. Na parkiecie rywalizowali ze sobą Anna Karczmarczyk, Rafał Mroczek, Mateusz Janusz i Rafał Jonkisz. W pierwszej części "Dance, Dance, Dance" czyli "Dance Dance Dance The Best Of" przypomniany został poprzedni odcinek tanecznego show.