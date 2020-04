"Dance Dance Dance". Anna Mucha do Idy Nowakowskiej: "Dawaj te kudły!"

Przed nami ostatnie taneczne występy uczestników drugiej edycji " Dance Dance Dance ". W sobotę na parkiecie zatańczą Anna Karczmarczyk , Rafał Mroczek , Mateusz Janusz i Rafał Jonkisz. Występ jednego z panów doprowadzi do zabawnej przepychanki słownej między Anną Muchą a Idą Nowakowską . Każda z nich będzie próbowała udowodnić, że uczestnik tańczył właśnie dla niej.

- Każda z nas, idę o zakład, czuła się tak, jakbyś tańczył dla nas - zachwyciła się Anna Mucha. - Dla mnie. Przysięgam, widziałam jak patrzył się mi w oczy - skwitowała podekscytowana Ida Nowakowska. - Widziałam buziaczki. Buziaczki były dla mnie - przekomarzały się jurorki " Dance Dance Dance ". - Do mnie te buziaczki - krzyczała rozbawiona Ida, która w pewnym momencie usłyszała od koleżanki z jurorskiej ławy: - Dawaj te kudły, dawaj… - śmiała się Anna Mucha.

Który uczestnik wywołał takie reakcję jurorek? Przekonamy się już w najbliższą sobotę o 20:35 w TVP2. O godzinie 20:00 widzowie będą mogli zobaczyć "Dance Dance Dance The Best Of" będący przypomnieniem poprzedniego odcinka tanecznego show.