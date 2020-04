Półfinał "Dance, Dance, Dance" Ostra wymiana zdań między Anną Muchą i Anną Karczmarczyk

Aktorka zaprezentuje układ taneczny z klipu Lady Gagi "Applause". Karczmarczyk chyba nie do końca przypadną opinie jurorów i postanowi wejść z nimi w dyskusję.

- Podkreślę, że tancerką nie jestem i to wszystko jest dla mnie nowe. Z przyjemnością pokazałbym wszystkim siniaki... - wyznała na scenie Ania Karczmarczyk.

- Nie tłumacz się. Nie opowiadaj mi o takich rzeczach. Nie bierzemy mnie na litość - skomentowała Anna Mucha, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo.

- To na pewno. Anka, my ci to wszystko mówimy dlatego, że chcemy wycisnąć z ciebie więcej - odpowiedziała Anna Mucha.