Recenzja serialu "Pokolenie V". Twórcom puściły hamulce. "The Boys" to przy nich niewinna bajeczka

Epoka superbohaterska nie zakończy się skomleniem, a hukiem, bo słabnące zainteresowanie wyczynami kolejnych półbogów odzianych w fikuśne kalesony to jedno, ale samo istnienie seriali, tak wywrotowych jak "The Boys", to kolejny gwóźdź do trumny. Cóż, musiało się tak zdarzyć, jako że akcja niezmiennie rodzi reakcję.