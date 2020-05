"The Boys". Chłopcy w trykotach nieładnie się bawią

Wyobraźmy sobie sytuację, podczas której Iron Man czy inny Superman , pędząc z nadludzką prędkością, masakruje napotkaną na swojej drodze przypadkową osobę. Cóż, zdarza się, lecimy dalej załatwiać nasze superbohaterskie sprawy. A gdyby innemu kochanemu przez tłumy herosowi przyszło do głowy, żeby wykorzystać swoją moc w celu nakłonienia przedstawicielki płci przeciwnej do seksu wbrew jej woli? Dajmy spokój fałszywej pruderyjności - przecież każda chciałaby pójść do łóżka z mężczyzną obdarzonym boskimi atrybutami, prawda?

"The Boys" to opowieść utrzymana w podobnym duchu. Bardzo niegrzeczna, niepoprawna politycznie, przepełniona czarnym humorem, przemocą i seksem. Nie jest to jednak pusta rozrywka. "The Boys" to celna satyra na społeczeństwo pochłonięte konsumpcją i komercją. To także parodia gatunku superbohaterskiego, w którym protagoniści stają się nadludźmi bez skazy. Jak wiemy z historii, kult Übermensch nigdy do niczego dobrego nie doprowadził.