Podwójne uderzenie w Tuska. W "Wiadomościach" nawet dzieci go nie lubią

Główne wydanie "Wiadomości" bez reportażu krytykującego Donaldu Tuska było czymś wyjątkowym w ostatnich kilku tygodniach. Od jego powrotu do polskiej polityki TVP jak mantrę powtarza swoje zarzuty o kłamstwach, hipokryzji, braku szacunku do kobiet itp. 6 sierpnia przekaz przybrał na sile, bo "Wiadomości" wyemitowały dwa takie reportaże – i to jeden po drugim.