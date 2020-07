Poczekamy na debiut Piotra Kraśki w "Faktach" TVN

Piotr Kraśko ma zastąpić Justynę Pochanke w roli prowadzącego wieczorne "Fakty" TVN . Jak podała stacja, ma to nastąpić jeszcze w lipcu. Kiedy dokładnie? Niestety nie wiadomo.

- Na razie, czyli dziś, poprowadzę wieczorny program "Czas decyzji" – mówi nam Piotr Kraśko. – Do końca tygodnia powinniśmy wiedzieć, kiedy poprowadzę pierwsze "Fakty".

Piotr Kraśko do tej pory był gospodarzem "Faktów z zagranicy" w TVN24 BIS oraz współprowadził weekendowe wydania "Dzień Dobry TVN". Jego partnerką była Kinga Rusin, która już pożegnała kolegę z pracy i gratulowała przyjacielowi przejścia z telewizji śniadaniowej do programu informacyjnego. "Teraz już mogę publicznie powiedzieć: GRATULACJE i powodzenia w FAKTACH TVN! To były wspaniałe wspólne cztery lata w 'Dzień Dobry TVN'! A takich zdjęć już więcej nie będzie... Nowe czasy, nowe wyzwania przed nami!" - napisała na swoim profilu na Instagramie.