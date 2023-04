"Plebania": Fani serialu dopięli swego. TVP ugięła się pod żądaniem widzów

Jak dowiedział się serwis Wirtualne Media, Telewizja Polska zobowiązała się do umieszczenia na swojej platformie VOD wszystkich 12. sezonów serialu "Plebania", realizowanego w latach 2000-2012. Do tej pory fani produkcji opowiadającej o perypetiach mieszkańców Tulczyna mogli obejrzeć w serwisie streamingowym TVP odcinki: od 1 do 200 i od: 1000 do 1829.