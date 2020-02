Piotr Zelt wściekły na TVP. Też dołączy do pozwu?

W żenującym materiale "Wiadomości" mającym ośmieszyć Kingę Rusin wykorzystano wypowiedź Piotra Zelta. Dziś aktor zapewnia, że został zmanipulowany, rozważa pozew.

- Zostałem oszukany od początku do końca. Maciej Sawicki, który jest autorem materiału, zadzwonił do mnie z propozycją wypowiedzenia się, jak to ujął, do materiału life-stylowego. Nie powiedział mi, że chodzi o "Wiadomości". Mówił za to, że chodzi o lekki i miły komentarz ws. zamieszania wokół Kingi Rusin . Przystałem na to sądząc, że będę głosem przeciwwagi. Jednocześnie zakładając, że ktoś inny odda swój krytyczny głos - tłumaczył nam aktor.

- Rozumiem to, że Kinga pod wpływem emocji mogła opisać to, co się wydarzyło, a że osoby, które to krytykowały, często też po prostu zazdrościły. I takie były moje wypowiedzi. Oni wzięli sobie to, co pasowało im pod ustaloną tezę - powiedział Zelt i dodał: – Dziennikarzowi napisałem, że głęboko mnie oszukali, że nadużyli mojego zaufania. A on mi odpisał, że zdecydowałem się na rozmowę i to było za moją zgodą. Odpisałem mu: "Pisał Pan do mnie, że będzie to miła i sympatyczna wypowiedź w kategoriach opisania wydarzenia, które się wydarzyło przy wpisie Kingi Rusin, natomiast nie sądziłem, że to będzie obrzydliwa szczujnia pokazana w telewizji.