Żenada dekady to nie relacja Rusin, a materiał o niej w "Wiadomościach"

Jak w jednym materiale połączyć Kingę Rusin, Super Nianię, Borysa Szyca, pseudoelity, ideologię LGBT, Oscary, Chrissy Teigen i Zofię Klepacką? To wiedzą tylko w "Wiadomościach", ale na nasze nieszczęście musieli nam to pokazać.

Krótki rachunek sumienia: śmialiśmy się wszyscy z hollywoodzkich przygód Kingi Rusin okraszonych potężną relacją z zamkniętej imprezy u Beyonce. Karuzela śmiechu trwała dobry tydzień, bo Kinga zamiast ratować się humorem, postanowiła usuwać wpisy i publikować oświadczenia, komentarze do całej sprawy. Bal u Beyonce i fotka z Adele stały się tematem o statusie "hot", niemal tak samo jak środkowy palec pewnej posłanki. Jednak od zabawnych memów do kompletnej manipulacji, której dopuszczono się w "Wiadomościach" jest daleka droga.

Gdy internautów zachowanie Rusin już przestało oburzać, a wywoływało raczej śmiech i kolejne memy, w "Wiadomościach" nie mieli poczucia humoru. Ktoś musiał tam podjąć decyzję, żeby Rusin przypisać do "pseudoelit" i wykorzystać "internetową bekę" do nagonki, która już nikogo nie powinna śmieszyć.

W materiale z "Wiadomości" można było usłyszeć, że Kinga Rusin, która "wcześniej mówiła Polakom, jak mają żyć", sama ośmieszyła się, publikując zdjęcie z prywatnej imprezy, na której był zakaz fotografowania (Kinga Rusin już tyle razy wytłumaczyła, kiedy powstało zdjęcie, że w TVP musieli o tym wiedzieć), plus obszerną relację z tego, co działo się za zamkniętymi drzwiami u Beyonce.

I to nawet mogło być śmieszne, gdyby "Wiadomości" poprzestały na "kręceniu beki" z wpisu Rusin (odczytanego prześmiewczym tonem przez jakiegoś mężczyznę). Tyle że od after party po Oscarach płynnie przeszli w uderzanie w... LGBT. Tu przypomniano, że Kinga krytykowała Zofię Klepacką za jej homofobiczne wypowiedzi o osobach homoseksualnych.

Dołączono do tego innych przedstawicieli "pseudoelit" na czele z Borysem Szycem i Super Nianią (sic!). Ten pierwszy żartował sobie na Oscarach i kiedyś dał się przyłapać paparazzi w chwili upojenia alkoholem. A Super Niania wspiera organizacje, które walczą o to, by dzieciaki nieheteronormatywne miały normalne życie. I, o zgrozo, skomentowała kiedyś zachowanie niektórych Polaków na wakacjach.

Tymczasem Taigen opublikowała swój wpis 11 lutego, czyli zaraz po oscarowej imprezie. Był to komentarz do artykułu "New York Magazine" o tym, że wszyscy goście imprezy Beyonce podpisywali umowy poufności, a nie do zdjęcia Rusin zrobionego PO (!) tej słynnej imprezie. Tu niżej przeczytacie oryginalny wpis modelki: