Piotr Zelt został oszukany przez TVP. "Powstało coś obrzydliwego"

Piotr Zelt udzielił komentarza TVP ws. zamieszania wokół Kingi Rusin i jej gwiazdorskich podbojów w USA. I choć przychylnie wypowiadał się o dziennikarce, stając w jej obronie, teraz mówi, że zmanipulowano jego wypowiedź. Aktor w rozmowie z WP nie kryje oburzenia.

Piotr Zelt w rozmowie z WP nie kryje oburzenia

- Zostałem oszukany od początku do końca. Maciej Sawicki, który jest autorem materiału, zadzwonił do mnie z propozycją wypowiedzenia się, jak to ujął, do materiału life-stylowego. Nie powiedział mi, że chodzi o "Wiadomości". Mówił za to, że chodzi o lekki i miły komentarz ws. zamieszania wokół Kingi Rusin. Przystałem na to sądząc, że będę głosem przeciwwagi. Jednocześnie zakładając, że ktoś inny odda swój krytyczny głos - tłumaczył nam aktor.