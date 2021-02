Piotr Zelt nie chce mieć nic wspólnego z TVP. "To niegodne"

Ida Nowakowska jest gwiazdą TVP. Pamiętacie jej początki w show-biznesie?

- Grałem w serialu "Dziewczyny ze Lwowa", który trwał w okresie, kiedy PiS nie był u władzy i TVP jeszcze funkcjonowała zupełnie inaczej. I grałem też za nowych rządów w kontynuacji tego serialu, nie miałem z tym problemu, bo to była kontynuacja, produkcja zewnętrzna. Ale w tej chwili sprawy zaszły tak daleko, że naprawdę jest czymś niegodnym być częścią tego, co się odbywa w TVP, bo to niegodne - mówił w programie "Onet Rano".