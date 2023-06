Piotr Gąsowski podliczył TVP. Zwrócił się do obywateli

- Chcę, żeby to doszło do każdego obywatela, niezależnie od światopoglądu. [...] Czy ktoś z państwa przeliczył te pieniądze (dla TVP - red.) na dniówki? Więc ja szybko mówię, to 2 mld 700 mln rocznie, to jest dokładnie 600 mln euro, co daje dziennie - uwaga dziennie - 1 mln 650 tys. euro z naszych, jak tu siedzimy, podatków i w zamian dostajemy produkt tylko dla jednej grupy — podsumował z ubolewaniem Piotr Gąsowski.