Piotr Gąsowski o "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Stracił coś więcej niż pracę

Choć z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Piotr Gąsowski odszedł sam, na znak solidarności z Katarzyną Skrzynecką, to i on zaliczany jest do grona gwiazd, które padły ofiarą nowych porządków Edwarda Miszczaka. Aktor, którego w roli współgospodarza muzycznego show Polsatu zastąpił Maciej Rock, przyznał niedawno, że stracił jednak coś więcej niż tylko posadę prezentera.