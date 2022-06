Pierwszy taki serial Netfliksa. "Pokazujemy Polskę, która zaskoczy wszystkich, którzy źle o niej myślą"

- Jest to Polska sceptyczna, nie do końca poinformowana, ale Polska, która po pewnych doświadczeniach okazuje się być przyjazną odmienności - mówi w wywiadzie dla WP Andrzej Seweryn. - To Polska, za jaką ja tęsknię - dodaje Maria Peszek. Serial "Królowa" jest już na Netfliksie. Jak mówi Andrzej Seweryn, do wzięcia udziału w tej produkcji wystarczyło mu jedno zdanie producenta: "Wiesz, ten, który wraca z Paryża i ma problemy rodzinne, jest drag queen". - Chwyciłem się za głowę i powiedziałem: Fantastycznie! - opowiada aktor. Posłuchajcie naszej rozmowy.

Rozwiń