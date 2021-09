Piasek w "Tańcu z gwiazdami" o "ośmiu gwiazdkach". Nikt się tego nie spodziewał

Piasek jest jednym z jurorów "Tańca z gwiazdami". Piosenkarz, który wcześniej oceniał uczestników programów TVP "The Voice of Poland" i "The Voice Senior", czuje się przed kamerami jak ryba w wodzie. Do widzów lubi "puścić oczko". Tak było również w ostatnim odcinku show Polsatu, gdy na przywitanie powiedział do uczestników: - Mamy tu nie osiem gwiazdek, ale osiem gwiazd.