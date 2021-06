Piasek nabija się z afery. Na żywo, ze sceny

Andrzej Piaseczny przez lata uchodził za artystę, który nie miesza się w skandale i w mniejsze afery, nie wypowiadał się też na tematy polityczne, czy takie, które można by nazwać "kontrowersyjnymi". Aż tu nagle na początku stycznia 2021 r. Nergal udostępnił nagranie z urodzinowej imprezy Piaska. Towarzystwo świętowało 50. urodziny piosenkarza tak hucznie, że w pewnym momencie Andrzej zaczął krzyczeć o tym, by: "Je..ać biedę. Je..ać PiS i Konfederację i wszystkich k..wa tam, co tego...".