To on nagrał Piaska na imprezie. Teraz komentuje skandal

Huczną pięćdziesiątkę Andrzejowi Piasecznemu wyprawił jego dobry kolega Adam Nergal Darski. Wśród gości była również piosenkarka Majka Jeżowska. Na nagraniu, które trafiło na Instagram widać, jak jubilat skanduje: "Je*ać biedę. Je*ać PiS i Konfederację i wszystkich ku*wa tam, co tego..." .

Dwa dni później TVP, gdzie Piasek jest jurorem w "The Voice Senior", wydała oświadczenie, w którym czytamy m.in.: "Telewizja Polska nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny. TVP wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej."