Wielkie zmiany w "The Voice Senior". Wiadomo, kim TVP zastąpi Andrzeja Piasecznego

Andrzej Piaseczny był jednym z najczęściej pojawiających się jurorów w programie "The Voice of Poland". Zaczynał w pierwszej edycji show, która była emitowana w 2011 roku, a następnie występował się w roli trenera w 2015, 2016 i 2017 roku. W 2019 i 2021 wziął udział w pierwszej oraz drugiej edycji "The Voice Senior". Przygoda wokalisty z popularnym show najprawdopodobniej dobiegła końca. Wszystko za sprawą nagrania, które obiegło media w styczniu 2021 roku, a na którym Piasek podczas swoich urodzin w wulgarnych słowach uderza w partię rządzącą. Komentarz TVP był krótki, ale i wiele mówiący. "TVP wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej" - brzmiało oświadczenie.