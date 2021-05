Andrzej Piaseczny dokonał coming outu. "Mam świadomość, że otworzyłem dyskusję"

Pomysł i gest Piaska poruszył Młynarską. – Bardzo ci dziękuję, również dlatego, że z całego serca wspieram ludzi, którzy mnie otaczają, moich bliskich, moich najbliższych przyjaciół, moją rodzinę, bo przecież córka mojej siostry dokonała fantastycznego coming outu – podkreśliła dodając, że od dłuższego czasu sama prowadzi właśnie rozmowy w sieci, które mają na celu wspieranie społeczności LGBT. Wspomniała też, że docenia także sposób, w jaki coming outu dokonał właśnie Piasek. – Na stronie „Miłość nie wyklucza” możemy przeczytać, że coming out polega właśnie na tym, że robisz go na własnych warunkach i to ty decydujesz o tym, co chcesz żeby się na twój temat w przestrzeni publicznej pojawiło – podkreśliła Młynarska.