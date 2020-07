Uczestnik "X Factora" w ciągu 22 lat zgwałcił 9 kobiet. Resztę życia spędzi w więzieniu

Był zwykłym nauczycielem z Launceston w Anglii, ale jego największe marzenie nie miało nic wspólnego z wykonywaną pracą. Phillip Blackwell miał w życiu jeden cel: zostać gwiazdą. Chciał, by o nim mówiono i by jego nazwisko odmieniane było w mediach przez wszystkie przypadku. I udało się. Dziś o 56-latku huczy nie tylko brytyjska prasa. Jednak zamiast o niesamowitym człowieku, który oczarował głosem w " X Factor ", mówi się o gwałcicielu, który resztę życia spędzi w więzieniu.

Phillip Blackwell w 2008 r. zgłosił się do muzycznego talent-show. Był przekonany, że zachwyci wymagających jurorów i zdobędzie upragnioną sławę. Nic z tego. Decyzją ekspertów odpadł z programu. Nie przeszkodziło mu to jednak w wyruszeniu w trasę koncertową z innymi uczestnikami. Nie zdawał sobie wówczas sprawy z tego, że jedna z jego ofiar go rozpozna.