Paweł Szakiewicz z "Rolnik szuka żony" inwestuje na potęgę. Wiadomo, ile ma kredytu

"Na szczęście wygląda na to, że mężczyzna nie ma problemu z uiszczaniem rat do banków, bo jego Zakład Sprzedaży Bezpośredniej Mleka przynosi mu miesięczny dochód 25 tys. złotych, a do tego dochodzi jeszcze dieta radnego i wynagrodzenie wypłacane sołtysowi" - zauważa tygodnik "Na żywo".