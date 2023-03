Paulina Krupińska o paparazzi. Zdradziła, jak sobie z nimi radzi

- Jak ktoś nie zna okoliczności, w jakich te zdjęcia zostały zrobione, pomyśli sobie: no wariaci, serio – wyznała w rozmowie z dziennikarzem WP Paulina Krupińska, wspominając zdjęcia zrobione jej rodzinie przez paparazzich, które swego czasu obiegły tabloidy. W wywiadzie dla WP gospodyni programu "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o tym, jaki ma stosunek do fotografów gwiazd i co w tej kwestii różni ją od męża. Zdradziła też, jak udaje im się ograć fotoreporterów, a czasem nawet z nimi dogadać. Paulina Krupińska wspominała też jednak takie sytuacje, w których trudno pogodzić się z utratą prywatności i w których niemal dosłownie stawała na głowie, by jak najwięcej "prywaty" zachować dla siebie.