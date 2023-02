Paulina Krupińska o "Azja Express". Zdradza, dlaczego nie zabrała męża

Paulina Krupińska dołączyła do ekipy nowego sezonu "Azja Express". Tym razem gwiazdy będą podróżowały po Turcji, Gruzji i Uzbekistanie. Jak przyznaje prezenterka "Dzień Dobry TVN", to program, który zmienia człowieka. Jak się do niego zgłosiła i dlaczego zdecydowała się zabrać w podróż przyjaciółkę, a nie męża? Krupińska z rozbrajającą szczerością opowiedziała, dlaczego Sebastian Karpiel-Bułecka musiał zostać w domu. - Leciałyby wióry - komentuje.