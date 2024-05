"Jakoś się nie popisali". Widzowie komentują pożegnanie Pauliny Chylewskiej na antenie Polsatu

Paulina Chylewska trafiła do Polsatu w 2017 roku, dołączając do grona gospodarzy serwisu sportowego i programu "Sport Flesz", a jednocześnie przechodząc do stacji, w której od 2004 roku pracował jej mąż, komentator sportowy, Marcin Feddek. Przez ostatnie siedem lat dziennikarskie małżeństwo pracowało w jednej stacji, a na fali ostatnich zmian w mediach publicznych razem zdecydowało się na transfer do Telewizji Polskiej.