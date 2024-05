Eurowizja 2024: oddano hołd legendzie. Wypomniano mu porażki. Artur Orzech nie krył zakłopotania

- Zadebiutował w 1978 roku, zajął ostatnie miejsce z niewybaczalnym zerem, ale to nie powstrzymało Jahna przed powrotem do konkursu. Niestety odszedł w 2020 roku. Norwegia i Eurowizja straciły jedną ze swoich legend - zakończyła Akerman, a chwilę później Petra Mede, druga z gospodyń tegorocznej Eurowizji dodała: - Żegnamy Jahna Teigena, który przez całe życie z dumą nosił zero punktów.