Paulina Chylewska powraca do TVP. Kim jest jej mąż?

Praca w Warszawie

Gdy prezenterka lokalnej telewizji otrzymała szansę pracy w Warszawie w programie "Rower Błażeja", los okazał się niełaskawy dla Feddka i jego dążenia do kariery piłkarskiej. Miał kontuzję. To był jednak idealny moment na to, by przenieść się za ukochaną do stolicy, gdzie oboje zaczęli pracować jako dziennikarze sportowi w TVP.