Patryk Vega tworzy serial "Polityka" "Polityka" Patryka Vegi to jeden z najgłośniejszych kinowych tytułów tego roku. Przed ekranami zgromadził niemal 2 miliony widzów, stając... Rozwiń Pełnomocnikiem ministra zostałem p … Rozwiń Transkrypcja: Pełnomocnikiem ministra zostałem powołany ja odpalę koguta Jeśli ktoś myśli za dużo jesz na Berlin Hej nie mam poczucia że spotkałem nie jakiekolwiek Po pierwsze Maja jest Genialnym marketingowcem w związku Wychodzę z założenia że Nie równa się zawartość I Wszystkie moje produkcje od kilku lat Zderzają się z bardzo potężną krytyką Natomiast ja wiem z badań Że recenzję nie mają kompletnie żadnego wpływu Na frekwencje kinową Ja wychodzę z założenia że każdy utwór trzeba próbować Sprzedać na kilku polach eksploatacji tego mnie uczono na studiach I staram się by filmy miałaś nie mutację w postaci serial Dając ludziom zupełnie nowy Utwór również w przypadku innych produkcji myślałem o książkach no ale Nie starcza mi na to Szybciej Kukuryku Tobie dzwonić Stało się 2000 premierem Swojego zdania Gdzie jestem Przecież to flaga Ulub Będzie Ja mam poczucie że jesteśmy bardzo Niepokojącym momencie W którym społeczeństwo polskie jest tak podzielone że w zasadzie nie ma możliwości Porozumienia między obydwoma obozami i dla mnie przykre jest to że Zderzył się z taką silną nara Nie Gdzie Nieustannie zmienia się Wróg a tak naprawdę Cały czas podsycany jestem podział między Polakami więc oczywiście Jako człowiek chciałbym żeby ludzie Nawiązali ze sobą dialog i szukali porozumienia dlatego że wszyscy jesteś Polakami żyjemy w tym sam Kraju i nie wyobrażam sobie funkcjonowania w takim Każda partia Tak Pies króla Ja A co z tym Koniec Koniec weselnych W piątek kolumnie socjalistów Przecież na tym Jacuś Nic nie No i co Też kiedyś Trudno byłoby oczekiwać że film W stanie Zmienić frekwencję wyborów 90 Pro Natomiast Z pewnością ten film na te wybory wpłynął z tego względu Zobaczyła go blisko 2 miliony widzów co stanowiło 10% wyborców którzy Poszliby oddać Głos Więc Oczywiście kwestią badań jest to jak silnie ten film wpłyną No ale twierdzenie że on w żaden sposób nie wpłynął Jesteś absurdalne bo na tym Tematy Można by powiedzieć to że w ogóle jakiejkolwiek aktywności media Opozycja Nie miały wpływu na wybory A wiadomo że miały natomiast Interesujący jest to jak silnie Ten film wpłynął ja jako socjolog Że Nie jest w stanie Generować naszych Zawsze było takie pytanie Czy film jest w stanie wytwarzać adres Jan nie jest w stanie wytwarzać agresji W istotnym statystycznie procencie przynajmniej ale istotne jest to że film jest w stanie modelować nasze Ja mam poczucie Że ten film Był w stanie wpłynąć Na Pewne decyzje Kto przyjechał bezdomny dał mi dwa A Stanisław A potem wziął i umarł że państwa skoki Wołomin do większa afera niż Zbiorniczek Schabowe Ludzi Nie trzeba słów Egzamin Tak jak my Mi nie starcza do pierwszego W przyszłym roku nastąpią premiery moich trzech film Generalnie Ostatnio mi ukradli pomysł Nastaje na stanowisku żeby Uia Tematy tych film W ostatnim momencie Mogę powiedzieć tylko tyle bo to już wcześniej komunikowaniem że w przyszłym roku będzie miała miejsce Filmu Small to handle Dziećmi To jest historia dziejąca się na przez 12 O porwaniu Dziewczynki Akcja się rozgrywa w Polsce w Rosji W Anglii w Tajlandii na ile jest rzeczywiście tak Projekt w przypadku którego Miałem przeświadczenie że chcę go zrobić bar Nawet jako człowiek niż jako reżyser poświęciłem 3 lata Dokumentacja Rozmawiałem z pedofilami z handlarzami Ludźmi z ofiarami handlu ludźmi z rodzicami którym porwano dzieci z policjantami z psychiatrami więc Że gdzieś toście dogłębnie Dokumentowaniem ten temat Punktem wyjścia Była historia policjanta który przez 12 lat ścigał pedofilów po czym sam się stał pedofilem I trafił za to to więzień No i to mnie Tak rozwaliło że rzeczywiście zacząłem sobie zadawać pytanie Czy ten człowiek Przez lata Postrzegał Jako obiekt seksualny i dlatego Coś mi się przestawiło w głowę Ty też od początku miał inklinacje W tym kierunku i wybrał ten zawód dlatego Że podświadomie go to Pociągało i to jest Na jedno z pytań na które staram się odpowiedzieć