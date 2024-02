Paski w TVP Info powracają. Trwa poszukiwanie nowych paskowych

- Siedzi się przy komputerze i odbiera telefony z dyrekcji albo wiadomości za pomocą komunikatora internetowego. A potem wpisuje się je do odpowiedniego programu. Nazywaliśmy to "dyktandami". Czasem dostawaliśmy teksty, które miały się pojawić tylko raz, czasem trafiał do nas zestaw belek przypisanych do konkretnego tematu, które miały się pojawiać na zmianę - zdradził Bartosz Gonzalez, który już nie współpracuje z TVP Info.