Pajączkowska na wakacjach. Zaskoczyła wyznaniem ws. syna

Pajączkowska w przeszłości przyznała, że po urodzeniu syna jako młoda mama była lekceważona. - Najwięcej zawdzięczam mojemu synkowi. Jest on moim największym motywatorem. To jemu zawdzięczam karierę. Miałam 23 lata, kiedy go urodziłam i wszyscy mówili, że nie poradzę sobie, a macierzyństwo w młodym wieku niezbyt dobrze się kojarzy. On zawsze będzie dla mnie drogowskazem. To bliscy okazują mi wsparcie i bezgraniczną miłość - powiedziała w rozmowie z "Faktem".