Rozważa przeciwko TVP. "Za to, jak mnie potraktowano"

- Nikt nie zadzwonił do mnie, nie zapytał, co się stało, dlaczego tak. To po prostu było: proszę dosłać list, uzupełnić swoje stanowisko itd. Nikogo nie obchodziło, jaka jest prawda, co stało się 26 maja, dlaczego osoba, która cieszyła się nieposzlakowaną opinią - bo nigdy nie miałam żadnych skarg, nagan - nagle poszła na zwolnienie lekarskie i mówi, że jej życie próbował ktoś zniszczyć - wyznała w programie Pajączkowska.